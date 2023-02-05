Народный депутат Железняк допустил скорую отставку министра обороны Украины Резникова

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил о скорых кадровых перестановках. Он допустил, что на место главы Минобороны Алексея Резникова будет назначен Кирилл Буданов из Главного управления разведки (ГУР).

«Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Мне кажется, он является эффективным на своей должности сейчас, но как есть»,— написал господин Железняк в Telegram.

По словам господина Железняка, Алексей Резников перейдет в Министерство стратегических отраслей промышленности, а нынешний глава ведомства Павел Рябинкин будет уволен.

Депутат также сообщил, что Игоря Клименко и Василия Малюка, которые занимают посты временно исполняющих обязанности глав МВД и СБУ, могут утвердить в этих должностях. По информации Ярослава Железняка, финальный список кадровых перестановок утвердят сегодня, 5 февраля, вечером. Кто ему предоставил эту информацию, депутат не сообщил.

Алексей Резников стал министром обороны Украины в ноябре 2021 года. До этого он был вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кирилл Буданов занимает пост начальника Главного управления разведки Минобороны Украины с августа 2020 года. Как кадровый военный он участвовал в боевых действиях на Донбассе с весны 2014-го, имел боевые ранения.

В начале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский начал новую волну кадровых перестановок в руководстве страны. Были уволены: замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, замгенпрокурора Алексей Симоненко, замминистра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко. Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего офиса экс-главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу, а также сменил глав пяти регионов. В последний раз масштабная «кадровая ревизия» проводилась летом 2022 года.

Анастасия Ларина