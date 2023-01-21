В Раду вызван министр обороны после информации о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам

Замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая сообщила изданию «Суспильне», что в парламент вызван министр обороны Алексей Резников. Поводом стала публикация издания «Зеркало недели» о закупках продуктов для военных в два-три раза дороже розничных цен в магазинах.

Помимо народных депутатов Рады на информацию «Зеркала недели» обратили внимание в государственной аудиторской службе Украины. Сейчас аудиторы проводят проверку Министерства обороны, сообщает «Суспильне». Представитель Минобороны отказалась комментировать публикацию «Зеркала недели».

В материале «Зеркала недели», опубликованном 21 января, речь идет о закупках продуктов питания для тыловых частей ВСУ. По данным издания, Минобороны заключило договор с фирмой, уставной капитал которой составляет 1 тыс. гривен ($27). Через нее, по данным издания, велись закупки по ценам минимум в два-три раза выше розничных, а при учете цен на оптовые закупки разница может быть еще больше.

Анастасия Ларина