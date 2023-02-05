Белгородский губернатор сообщил о двух сбитых над Валуйским округом ракетах

Система ПВО сбила две ракеты в Валуйском городском округе, последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вчера, 4 февраля, господин Гладков сообщил об обстреле приграничного села Красное, в результате которого было повреждено одно домовладение, еще у двух выбиты окна, посечены фасады и забор. Ранее в тот же день было обстреляно гражданское предприятие в Борисовском районе.

В Белгородской области со вчерашнего дня бессрочно действует повышенный (желтый) режим террористической опасности из-за обстрелов. Аналогичное решение приняли власти Крыма, Брянской и Курской областей.

О проблемах приграничных областей — в материале «Ъ» «От обстрела до заката».

Эрдни Кагалтынов