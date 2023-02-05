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МЭА оценило потери России от потолка цен на нефть в январе в $8 млрд

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что из-за потолка цен нефтегазовые доходы России упали в январе на 30%, или примерно на $8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает Reuters.

Фатих Бирол

Фатих Бирол

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters

Фатих Бирол

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters

По его словам, в текущем году спрос на нефть в мире будет расти за счет Китая, чья экономика будет восстанавливаться, поэтому, возможно, странам ОПЕК+ придется пересмотреть политику добычи топлива.

5 октября страны ОПЕК+, куда входят, в частности, Россия и Саудовская Аравия, договорились сократить целевой уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года до конца 2023 года в рамках Декларации о сотрудничестве. Президент США Джо Байден назвал сокращение добычи близоруким и отвечающим интересам России.

5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, а также установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Эти ограничения ввели, в частности, страны ЕС, G7 и Австралия. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), потолок цен обходится России в €160 млн ($172 млн) ежедневно. Ранее агентство Bloomberg отмечало, что ограничение цен на российскую нефть сделало Россию более зависимой от своих новых основных покупателей — Китая и Индии.

Сегодня, 5 февраля, вступили в силу ограничения со стороны Евросоюза, G7 и Австралии на нефтепродукты из России. Западная коалиция установила на них два потолка цен в зависимости от вида продукции. В ЕС теперь запрещен импорт российских нефтепродуктов морским путем.

По подсчетам CREA, ежедневные потери российской экономики после 5 февраля вырастут до $280 млн в день. По данным «Ъ», из-за того, что доходы бюджета РФ оказались под угрозой, правительство России намерено привязать расчет нефтяных налогов к цене Brent. Это должно побудить нефтекомпании либо сокращать дисконты, либо отдавать больше налогов.

Подробнее о пересмотре налоговой системы из-за падения доходов от нефти — в материале «Добывай, но проверяй».

Эрдни Кагалтынов

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