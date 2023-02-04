Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

G7 вслед за ЕС согласовала потолки цен на нефтепродукты из РФ на уровне $100 и $45

Страны G7 и Австралия заявили о консенсусе по введению потолков цен на российские нефтепродукты. Для продукции, которая торгуется с премией к нефти, он будет установлен на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к сырью,— на уровне $45, передает AFP. Незадолго до этого о согласовании потолков цен заявил Евросоюз.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Группа ранее вместе с Евросоюзом и Австралией образовала коалицию по ограничению цен на нефть и нефтепродукты из РФ.

«Сегодняшнее объявление — кульминация месяцев усилий нашей коалиции, и я приветствую напряженную работу наших партнеров в достижении этого результата»,— говорится в заявлении главы Минфина США Джэнет Йеллен.

По мнению Минфина США, ограничение приведет к поступлению российской нефти на мировые рынки с дисконтом. Вместе с тем оно должно защитить от перебоев с поставками. Коалиция считает, что санкции пойдут на пользу странам с низким и средним уровнем дохода. Целями ограничений называется ограничение российских доходов на ведение боевых действий на Украине.

Потолки цен на нефтепродукты из РФ будут введены с 5 февраля «или вскоре после этой даты». Вводится исключение для продукции, которая была погружена на суда до 5 февраля. С 5 декабря 2022 года коалиция ввела потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

Как в РФ отреагировали на введение нефтяных санкций — в материале «Ъ» «Добывай, но проверяй».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...