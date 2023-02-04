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Коммерсантъ FM
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ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

Совет Евросоюза (ЕС) официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. Предельная цена на бензин и дизтопливо утверждена на уровне $100 за баррель, а на продукцию, которая продается с дисконтом — на уровне $45 за баррель. Об этом сообщает в пресс-релизе Совета ЕС.

Ограничения вступят в силу завтра, 5 февраля. Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были закуплены и погружены раньше этого срока, предусмотрен переходный период в 55 дней. Кроме того, Совет ЕС с середины марта планирует вернуться к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть. Пересматривать это ограничение планируется регулярно каждые два месяца.

Аналогичные ограничения с завтрашнего дня вводят США, такую же меру согласовали страны G7 и власти Австралии. Все они вводят ограничение цен на уровне $100 и $45 за баррель. Кроме того, с 5 февраля ЕС также запланировал введение эмбарго на российские нефтепродукты.

О реакции Москвы на нефтяные санкции — в материале «Ъ» «Добывай, но проверяй».

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