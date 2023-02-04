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Коммерсантъ FM
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США вводят потолки цен на нефтепродукты из РФ с 5 февраля с исключением для ряда стран ЕС

Минфин США объявил о планах ограничить стоимость российских нефтепродуктов с 5 февраля. Потолки будут установлены на уровне $100 и $45 за баррель — для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно. Исключение будет сделано для поставок нефтепродуктов в Болгарию, Хорватию и стран Евросоюза, у которых нет выходов к морю.

Минфин США объяснил исключение прошлым решением Совета ЕС — в шестом пакете европейских санкций об эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты сделаны исключения для поставок нефти и нефтепродуктов в Болгарию до конца 2024 года, Хорватия может покупать газойль до конца 2023 года. Кроме этого, ЕС предусмотрел исключения из нефтяного эмбарго для импорта нефти по нефтепроводам для тех стран, у которых нет альтернатив.

Ожидается, что с 5 февраля американским физическим и юридическим лицам будет запрещено оказывать ряд услуг по сделкам с российскими нефтепродуктами, если они стоят выше установленного потолка. Исключение действует для трансакций, которые касаются продукции, погруженной до 5 февраля. Американское эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты остается в силе.

G7, Евросоюз и Австралия ранее согласовали потолки цен на российские нефтепродукты. Все планируют ввести ограничение на уровне $100 и $45 за баррель. Вместе с тем ЕС с 5 февраля также запланировал введение эмбарго на нефтепродукты.

Как в РФ отреагировали на введение нефтяных санкций — в материале «Ъ» «Добывай, но проверяй».

Леонид Уварчев

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