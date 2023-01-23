Что происходит после ввода войск России на Украину. День 334-й

Правительство в ближайшее время примет постановление, запрещающее компаниям РФ включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть, узнал «Ъ». Германия не будет запрещать Польше поставлять танки Leopard Украине, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передача союзниками десятков танков «не решит проблему», так как у России «тысяча танков». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:18. Минюст РФ предложил запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 года, пишут «Ведомости».

9:17. Президент России Владимир Путин заявил, что у ЕАЭС есть все возможности стать одним из мощных самостоятельных полюсов многополярного мира, следует из обращения, опубликованного на сайте Кремля.

9:08. Рабочая группа по вопросам СВО разработает поправки в законодательство для ускорения сроков ремонта военной техники, сообщили в пресс-служба «Единой России».

8:48. Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин выступил против конфискации активов у иностранцев и уехавших россиян. Он также не поддержал национализацию зарубежных предприятий, ушедших из России.

8:45. Россия располагает абонентскими терминалами системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска, сообщил бывший вице-премьер, глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

8:44. Стоимость автомагистрали из крымского города Джанкой в Ростов-на-Дону предварительно оценивается в сумму до 400 млрд руб., заявил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Трасса пройдет через регионы, присоединенные к России в сентябре 2022 года.

8:43. 187 фактов распространения фейков об армии было выявлено с момента появления статьи в Уголовном кодексе в марте 2022 года, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.