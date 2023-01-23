В Кремле по-прежнему не видят условий для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условий для мирных переговоров с Украиной нет «ни де-факто, ни де-юре». По его словам, в Кремле видят заявления Украины о переговорах.

«Нам, наверное, вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент — ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно: никаких условий для таких переговоров нет»,— сказал Дмитрий Песков.

В декабре The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский работает над мирным планом урегулирования конфликта. В документе будет содержаться десять условий, которые украинский лидер выдвинул на саммите G20. К ним в том числе относятся вывод российских войск и признание суверенитета Украины в границах 1991 года. Также план предполагает выплату репараций. В Кремле отмечают, что мирный план невозможен, пока Киев не признает присоединенные регионы российскими. Украинские власти в свою очередь не раз говорили о планах вернуть контроль над Крымом, ДНР, ЛНР и другими утраченными в ходе военных действий территориями.

Что происходит на 334-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко