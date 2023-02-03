В Госдуме предложили мобилизовать безработных

Депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия») предложил мобилизовать безработных и вернуть с фронта сотрудников предприятий, без которых невозможна их работа. По словам депутата, он получает от организаций обращения с просьбой помочь вернуть из зоны военной операции ключевых сотрудников.

«Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая»,— написал депутат в своем Telegram-канале. Максим Иванов обсуждал этот вопрос в Талице Свердловской области, где, по его словам, на учете в центре занятости состоят 53 человека, среди которых есть «крепкие мужики». 1 февраля в Талице господин Иванов встречался с родными мобилизованных.

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку. Среди прочих отсрочка от мобилизации предоставляется ряду IT-специалистов, а также многодетным отцам. С 21 сентября по 28 октября в России проводилась частичная мобилизация, были призваны 300 тыс. человек.

По данным Росстата на конец декабря, число безработных в ноябре в России сократилось до 2,7 млн человек, а средний возраст безработных составил 36,3 года.

Как компании работают со своими мобилизованными работниками — в материале «Ъ» «Соцобязательства особого назначения».

Мария Федотова