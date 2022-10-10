Вычислительно-учетная специальность

Правительство конкретизировало виды деятельности российских IT-компаний, которые могут претендовать на льготы, а их сотрудники — на отсрочку от мобилизации. По новым правилам в профильный реестр могут попасть, помимо разработчиков софта и баз данных, также создатели видеоигр, электронных симуляторов, музыкальные стриминги, сервисы заказа такси, еды и каршеринги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с приказом Минцифры «О перечне видов деятельности в области информационных технологий», который министерство опубликовало 10 октября. Документ определяет перечень видов деятельности компаний, которые могут претендовать на попадание в реестр аккредитованных IT-компаний.

Включение организации в реестр дает право претендовать на ряд льгот, включая обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. ФНС до марта 2025 года не будет проводить плановые выездные проверки компаний. Им также доступны кредиты под 3%, а сотрудники до 27 лет получили отсрочку от призыва на военную службу и доступ к льготной ипотеке.

Но сейчас наиболее актуальным выглядит то, что работники только аккредитованных IT-компаний могут получить бронь от частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.

Аккредитации, впрочем, недостаточно: сотрудник должен иметь профильное высшее образование из специального перечня (см. “Ъ” от 27 сентября).

Регулятор в приказе выделил 36 видов деятельности в области IT, а также ввел ограничение по минимальной доле выручки от IT-деятельности в 30%, при меньшем показателе компания не попадет в реестр. В перечень попали проектирование, модификация и интеграция программного обеспечения (ПО) и баз данных, производство радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования, развитие интернета вещей и искусственного интеллекта, разработка игр, включая «продажи внутриигровых предметов компьютерных игр и видеоигр, в том числе деятельность по созданию виртуальных миров и пространства», 2D и 3D-анимирование и создание электронных симуляторов.

В число предприятий, которые смогут претендовать на попадание в реестр, вошли разработчики приложений и сервисов по аренде автомобилей, заказу такси, каршеринга и доставки еды, а также предприятия, оказывающие услуги и «предоставление прав использования объектами авторского и смежных прав, связанных с фонограммами» — то есть музыкальные стриминговые сервисы.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к правительству, с августа включение компаний в реестр было приостановлено из-за того, что «старые критерии отбора фактически потеряли актуальность, а новые были в процессе разработки».

Необходимость создания новых правил была обусловлена принятием в июле поправок к Налоговому кодексу. Старые критерии отбора были формальными и требовали от кандидата только наличия профильного ОКВЭД. «Это привело к тому, что сотни юрлиц, оказавшихся в реестре, считали себя IT-компаниями только юридически, но не разрабатывали продуктов и не оказывали профильных услуг»,— объясняет источник.

Изменение порядка аккредитации задумывалось еще летом, говорит председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Проблема была в том, что в реестре разработчиков ПО, помимо непосредственно IT-компаний, оказались предприятия, для которых разработка ПО не является основным источником выручки: банки, страховые компании и другие». Новый порядок аккредитации задумывался, чтобы не допускать таких ситуаций, говорит эксперт.

На рынке много организаций, деятельность которых существенно диверсифицирована, отмечает руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева: «У них может быть цифровое подразделение со штатом разработчиков, IT-продукт и даже узнаваемый бренд, но если в общем объеме выручки организации доля IT не достигнет 30% (согласно новым правилам), в аккредитации будет отказано». Это может поставить такие компании на грань выживания, считает она, спровоцировав массовую миграцию IT-специалистов к аккредитованным конкурентам.

Татьяна Исакова, Никита Королев