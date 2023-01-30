В Госдуме подтвердили сохранение отсрочки от мобилизации у многодетных отцов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отсрочка от призыва по мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет продолжает действовать.

«Комитет получил 26 января 2023 года официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны РФ, в котором сообщается, что указания Генерального штаба вооруженных сил РФ от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили»,— сказал господин Картаполов журналистам (цитата по ТАСС).

28 января он говорил, что проекты законов об отсрочках от призыва по мобилизации — на стадии согласования. По его словам, в «законодательном пакете» комитета по обороне — более 20 законопроектов по этой теме. Андрей Картаполов отметил, что в первую очередь эти документы касаются семей с детьми-инвалидами, семей с тремя детьми.

Отсрочка от частичной мобилизации полагается мужчинам, у которых четверо и более детей до 16 лет, либо мужчинам, воспитывающим без матери одного ребенка и более до 16 лет. Также отсрочка полагается мужчинам, у которых трое детей в возрасте до 16 лет и беременная жена на сроке от 22 недель.

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Дарья Эрозбек