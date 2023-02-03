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Коммерсантъ FM
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Соцобязательства особого назначения

Мобилизация сотрудников обернулась тратами для работодателей

Из-за мобилизации российские компании потеряли порядка 1–3% сотрудников на каждом предприятии и были вынуждены нести дополнительные расходы на психологическую, финансовую и юридическую поддержку призванных и их семей, следует из опроса Ассоциации менеджеров. В перспективе предприятия готовятся также запускать программы адаптации отслуживших — в первую очередь, психологические и медицинские.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Заметная часть российских компаний обеспечила своим мобилизованным работникам и их семьям финансовую, юридическую и психологическую помощь и готова разработать программы их адаптации к работе после окончания военной службы, показал опрос (более 200 предприятий из разных регионов РФ) Ассоциации менеджеров (объединяет представителей российского крупного и среднего бизнеса). Напомним, «частичная мобилизация» по указу Владимира Путина от 21 сентября 2022 года затронула 300 тыс. резервистов, большей частью мужчин в возрасте от 20 до 35 лет — экономически активную часть населения,— спровоцировав дефицит по ряду специальностей на рынке труда (см. “Ъ” от 19 ноября 2022 года), что, вероятно, и объясняет внимание к мобилизованным сотрудникам, которое компании задекларировали в ходе опроса.

Так, большинство опрошенных заявили, что оказывают мобилизованным финансовую помощь (57%), еще 43% сообщили о приобретении необходимых вещей и снаряжения, 30% — о юридической и 13% — о психологической поддержке. Об отсутствии подобных программ заявили только на 13% опрошенных предприятий. Доля компаний, где заявили о поддержке не только самих мобилизованных, но и их семей, ожидаемо оказалась ниже, но существенна — о материальной помощи семьям заявили на 40% опрошенных предприятий, еще у 20% существуют программы психологической помощи, 5% заявили, что оказывают адресную помощь по запросу сотрудников. У части компаний есть и форматы работы с теми, кто еще не мобилизован, но подпадает под требования призыва,— 28% заявили, что оказывают им персональную психологическую и юридическую поддержку, 13% «ограничились общими консультациями по ключевым вопросам». В перспективе в ряде компаний готовы предоставлять отслужившим мобилизованным психологическую и, если потребуется, медицинскую помощь (9%), еще 38% подчеркнули, что будут оказывать такую поддержку по запросу. В трети компаний отметили, что рассматривают вопрос о введении таких программ прямо сейчас.

Отвечая на вопрос о бюджетах на поддержку мобилизованных и их семей, на трети предприятий-респондентов ответили, что на эти цели потрачено до 500 тыс. руб., у 21% опрошенных расходы превысили 5 млн руб., 16% заявили о тратах в диапазоне 500 тыс.—1 млн руб. Отметим, что, хотя сами по себе суммы новой статьи расходов компаний несопоставимы с тратами на традиционные виды соцподдержки — как, например, ДМС — с учетом относительно небольшой доли мобилизованных на каждом предприятии расходы на одного человека могли оказаться существенными. Так, по данным опроса, у почти половины предприятий мобилизовали 1–3% работников.

Как подчеркнула в разговоре с “Ъ” вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, некрупные компании отреагировали на мобилизацию сотрудников схожим образом — многие компании поддержали их, в том числе закупая необходимое снаряжение. «Было бы правильно, если бы предприятия получили возможность, перечисляя какие-либо выплаты семьям мобилизованных, не платить на них социальные взносы»,— говорит глава «Опоры России» Александр Калинин.

Анастасия Мануйлова

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