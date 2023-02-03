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Коммерсантъ FM
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Банкоматы Сбербанка в Крыму начнут функционировать в марте

До конца марта в ряде торговых центров и супермаркетов Крыма заработают банкоматы Сбербанка, сообщили в пресс-службе финансового учреждения. По словам специалистов банка, первые стационарные банкоматы «Сбера» уже установлены на нескольких партнерских площадках, в частности в супермаркете местной сети ПУД, ТРК «Центрум», ТЦ «Гагаринский» и магазине «Яблоко».

«До конца марта в ряде других торговых центров Крыма, а также во многих супермаркетах сети ПУД в Симферополе, Севастополе и Ялте заработают наши банкоматы»,— уточнили в Сбербанке. В банке отметили, что работу установленных устройств наладят в течение недели. 21 января Сбербанк сообщал об установке банкоматов в городах Севастополь, Симферополь, Ялта и селе Оползневое.

Напомним, банк объявил о своем выходе на рынок Крыма 18 января. В учреждении планируют открыть в течение 2023 года все основные офисы банка. Первые из них в крупнейших городах обещают открыть в первом полугодии.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Сберегательный Крым».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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