Сбербанк начал работу в Крыму

Сбербанк сообщил, что выходит на рынок Крыма. Первые банкоматы уже установлены на полуострове, также сформирована команда.

«Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка»,— сообщила пресс-служба банка.

«Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы»,— написал глава Республики Крым Сергей Аксенов у себя в Telegram-канале.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил надежду, что офис банка в Севастополе начнет работать уже в первом полугодии — сейчас для него подбирают место.

Сбербанк не работал в Крыму из-за наложенных на регион санкций США и Евросоюза после присоединения региона к России. До референдума в 2014 году на территории полуострова действовала дочерняя украинская структура Сбербанка. При этом, по данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», использовать карты Сбербанка в Крыму для оплаты покупок было можно, проблемы возникали при снятии наличных. После того как Сбербанк попал под блокирующие санкции Запада, постпред Крыма Георгий Мурадов призвал финансовую организацию начать работу в регионе.

Президент России Владимир Путин 17 марта 2022 года призвал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым российским банком, который вышел на рынок Крыма, был Промсвязьбанк. Это произошло 4 апреля. До этого ключевым банком в регионе выступал РНКБ, который стал частью группы ВТБ.

О финансовых показателях Сбербанка за 2022 год читайте в материале «Ъ».

Михаил Беляев