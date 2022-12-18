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Коммерсантъ FM
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Салливан рассказал, что на встрече в ноябре 2021 года Патрушев и Бернс обсуждали Украину

Бывший посол США в России Джон Салливан, который присутствовал на встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и главы ЦРУ Уильяма Бернса в ноябре 2021 года в Москве, рассказал подробности переговоров. Он заявил, что стороны обсуждали Украину и начало вооруженного конфликта уже тогда «было предрешено».

«Патрушев этого не уточнил. Он просто смотрел на Бернса и говорил: "Мы можем это сделать. Мы вернулись". Я бы описал это так: решение о (вооруженном конфликте на Украине.— "Ъ") уже было принято, и они были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: "Для нас не будет проблемой делать то, что мы хотим"»,— сказал господин Салливан, цитируя господина Патрушева (его слова передает The New York Times).

По словам официальных лиц, глава ЦРУ проинформировал о состоявшемся разговоре президента США Джо Байдена по его возвращении в Вашингтон. Президент России Владимир Путин тогда уже принял решение начать боевые действия, сказал ему господин Бернс, и россияне были абсолютно уверены, что «победа придет быстро».

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