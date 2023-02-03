Прибыль Apple в первом квартале сократилась на 13%

Чистая прибыль Apple по итогам первого квартала 2022–2023 финансового года уменьшилась на 13,4%, до $29,998 млрд, следует из отчетности. Выручка компании снизилась на 5,5%, до $117,2 млрд. Это оказалось хуже прогноза, который был на уровне $121,88 млрд.

Разводненная прибыль Apple за отчетный период в пересчете на одну акцию составила $1,88 против $2,1 годом ранее. Это также было ниже прогнозов ($1,94 за акцию). Продажи iPhone снизились на 8,1%, до $65,775 млрд. Выручка от продаж Mac упала на 29%, до 7,735 млрд. При этом выросли продажи iPad — на 29%, до $9,396 млрд.

В 2023 году Apple уже представила два полностью новых продукта — компьютер Mac Mini и ноутбуки MacBook Pro с новыми фирменными процессорами M2. Сообщалось, что в 2024 году Apple выпустит новое поколение планшетов iPad Pro с существенно переработанным дизайном. По данным Reuters, корпорация намерена увеличить долю выпуска своей продукции в Индии до 25%.

Лаура Кеффер