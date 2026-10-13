«Труновских» вернули из прошлого
Ликвидированное 17 лет назад новосибирское ОПС требуют признать экстремистским
13.10.2026, 17:04
Новосибирская прокуратура направила в суд иск о признании криминального сообщества «Труновские» экстремистским, запрете его деятельности в России и конфискации активов его участников. О ликвидации организации, на счету которой многочисленные убийства, силовики отчитались еще в 2009 году. Тогда ее создатель Александр Трунов был отправлен за решетку на 22 года, но у членов разгромленной ОПС остались активы на 75 млн руб. Похожие иски заявлены надзором уже в ряде регионов. Таким образом, можно предположить, что борьба с бандитизмом через признание его экстремизмом становится всероссийской.
Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит иск прокуратуры, в котором она требует признать преступное сообщество «Труновские» экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории РФ. Кроме того, ведомство настаивает на конфискации имущества бывших участников ОПС, рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре.
В картотеке суда в качестве ответчиков по иску заявлены сам создатель ОПС Александр Трунов (Трун), его правая рука и шеф бригады киллеров Анатолий Радченко (Челентано) с подручными, связанные с группировкой экс-чиновники,— всего полтора десятка человек. Все они были осуждены по делу ОПС в 2011–2019 годах, многие уже вышли на свободу. В местах лишения свободы находятся среди прочих Трун и Челентано, получившие соответственно 22 и 23 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Общая сумма активов, которые прокуратура требует обратить в доход государства, составляет около 75 млн руб., наиболее ликвидные из них — квартиры и земельные участки. Заинтересованным лицом в иске указан Росфинмониторинг.
По данным “Ъ”, как и в ряде других случаев, прокуратура установила, что участники ОПС придерживались так называемых воровских традиций, имели общак, помогали заключенным, находящимся в СИЗО и колониях, пытались дестабилизировать работу органов пенитенциарной системы, а в целом исповедовали принципы и идеологию уже признанного экстремистским и запрещенного в России международного движения «Арестантский уклад един» и его клонов.
Слушания будут проходить в закрытом режиме в том числе для того, чтобы обеспечить безопасность участников разбирательства и не допустить разглашения данных свидетелей обвинения, которым присвоены псевдонимы.
Источники «Ъ-Сибирь», знакомые с делом, отметили, что фигурантам дела ОПС статьи УК РФ об экстремизме, о преступлениях против государства и власти никогда не вменялись, а речь всегда шла только о преступлениях «общеуголовной направленности».
Как писал “Ъ”, в 2009 году новосибирские силовики рапортовали о ликвидации могущественной криминальной организации, созданной Александром Труновым еще в 90-х. Позже за связи с ОПС в СИЗО отправили вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина, его отца, экс-советника губернатора Александра Солодкина-старшего (к настоящему времени они отбыли сроки и покинули Россию), и бывшего замначальника УФСКН России по региону Андрея Андреева. С арестом в 2014 году в Вене Анатолия Радченко с ОПС было покончено.
Радченко, которого экстрадировали в Россию, указывается в материалах дела, отвечал за безопасность лидеров преступного сообщества, курировал работу подконтрольных группировке ЧОПов. В дальнейшем возглавил банду, которая занялась устранением неугодных бизнесменов и криминальных авторитетов. Она насчитывала всего четырех штатных исполнителей, но по количеству стволов, имевшихся на ее вооружении, напоминала небольшое воинское подразделение.
Банда располагала арсеналом в 40 единиц, его основу составляли автоматы Калашникова. С азами будущей профессии участники банды знакомились на военных полигонах, где регулярно проводились учебные стрельбы.
Как указывается в материалах следствия, в подчинении Радченко также находился отдел технической разведки, занимавшийся прослушиванием телефонов. Добытая им информация использовалась для подготовки преступлений.
Главные фигуранты расследования с обвинением не согласились. Они утверждают, что уголовное дело было сфабриковано с целью завладеть бизнес-активами Трунова: подконтрольные ему фирмы занимались строительством коммерческой недвижимости и ритейлом.