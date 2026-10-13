«Труновских» вернули из прошлого

Новосибирская прокуратура направила в суд иск о признании криминального сообщества «Труновские» экстремистским, запрете его деятельности в России и конфискации активов его участников. О ликвидации организации, на счету которой многочисленные убийства, силовики отчитались еще в 2009 году. Тогда ее создатель Александр Трунов был отправлен за решетку на 22 года, но у членов разгромленной ОПС остались активы на 75 млн руб. Похожие иски заявлены надзором уже в ряде регионов. Таким образом, можно предположить, что борьба с бандитизмом через признание его экстремизмом становится всероссийской.