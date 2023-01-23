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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Apple в 2024 году серьезно обновит iPad Pro

Компания Apple в 2024 году выпустит новое поколение планшетов iPad Pro с существенно переработанным дизайном. Об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, американская компания весной 2024 года анонсирует крупное обновление iPad Pro. Основными изменениями станут полностью новый дизайн, а также впервые в истории устройства — OLED-дисплей.

Не исключено, что флагманские планшеты также получат стеклянный корпус, который сейчас используется в iPhone, и заимствуют у смартфонов поддержку функции MagSafe. Как отмечают инсайдеры, со сменой поколений iPad Pro может измениться и линейка устройств за счет появления более крупной 14-дюймовой модели.

В 2023 году должна состояться премьера обновленных iPad начального уровня, iPad mini, iPad Air и iPad Pro, однако никаких серьезных изменений в планшеты в рамках этой смены модельного года внедрять не планируют.

Напомним, в начале 2023 года Apple уже представила два полностью новых продукта — компьютер Mac Mini и ноутбуки MacBook Pro с новыми фирменными процессорами M2.

Максим Вершинин

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