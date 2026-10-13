Папа римский Лев XIV прибыл в Рим для операции на легком
13.10.2026, 17:02
Папа римский Лев XIV прибыл в Рим на операцию по удалению узелка в легком, пишет Reuters. День ее проведения Ватикан не разглашает, однако, по сообщениям СМИ, она могла состояться сегодня.
По данным Reuters, операция назначена в клинике Джемелли. По пути туда Льва XIV сопровождала колонна автомобилей. Реабилитация понтифика займет около недели, все его встречи отменены до 20 октября.
О новообразовании папа римский сообщил 11 октября во время воскресной молитвы «Ангелус». По его словам, небольшой узелок выявили на ранней стадии. Это первая серьезная проблема со здоровьем за время пребывания Льва XIV на посту. Его избрали в мае 2025 года после смерти папы Франциска от инсульта.