Папа римский Лев XIV прибыл в Рим для операции на легком

О новообразовании папа римский сообщил 11 октября во время воскресной молитвы «Ангелус». По его словам, небольшой узелок выявили на ранней стадии. Это первая серьезная проблема со здоровьем за время пребывания Льва XIV на посту. Его избрали в мае 2025 года после смерти папы Франциска от инсульта.