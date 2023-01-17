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Apple презентовала MacBook Pro на процессорах M2

Компания Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro с 14- и 16-дюймовым экранами. Обе модели получили новое поколение фирменных чипов M2. Прием заказов на новые MacBook Pro с чипами M2 уже открыт. 14-дюймовый ноутбук будет стоить от $2 тыс., 16-дюймовый — от $2,5 тыс. Стоимость новинок с процессором M2 Max не названа.

MacBook Pro

MacBook Pro

Фото: Apple

MacBook Pro

Фото: Apple

MacBook Pro с M2 Pro оснащен 10- или 12-ядерным ЦП с восемью высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами, что обеспечивает повышение производительности на 20% по сравнению с M1 Pro. Предусмотрено до 32 ГБ объединенной памяти, Neural Engine работает на 40% быстрее.

MacBook Pro с M2 Max имеет флагманский графический процессор с 38 ядрами, объединенную память объемом до 96 ГБ. M2 Max оснащен 12-ядерным процессором следующего поколения с восемью высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами, который обеспечивает до 20% более высокую производительность по сравнению с M1 Max, а также более мощный мультимедийный движок, чем у M2 Pro, с удвоенной производительностью в работе с ProRes.

Новые MacBook Pro оснащены Wi-Fi 6E для более быстрого беспроводного подключения, а также продвинутым интерфейсом HDMI с поддержкой дисплеев 8K с частотой до 60 Гц и дисплеев 4K с частотой до 240 Гц. Предусмотрены также три порта Thunderbolt 4 для высокоскоростного подключения к периферийным устройствам, слот для карт SDXC и зарядка MagSafe 3.

Максим Вершинин

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