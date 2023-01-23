Reuters: Apple будет выпускать в Индии 25% своей продукции

Компания Apple планирует увеличить долю выпуска своей продукции в Индии до 25%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра торговли Индии, которое он сделал 23 января. Подчеркивая выбор многими крупными компаниями перспективного индийского рынка, Пиюш Гоял отметил: «Apple — еще одна история успеха. Они уже производят в Индии 5–7% своей продукции. Если я не ошибаюсь, они хотят довести эту долю до 25%. Самые последние свои модели они запускали в производство в Индии».

Как сообщает Reuters, министр Гоял не уточнил, в какие сроки Apple намеревается реализовать эти цели. В самой Apple агентству это заявление министра не прокомментировали.

Между тем тенденция вывода производства из Китая на фоне замедления экономики и роста напряженности в отношениях с Китаем в последнее время особенно усилилась. И в числе стран, куда крупные IT-корпорации переводят свое китайское производство, как раз Индия, а также Вьетнам и Тайвань. По данным министра электроники и информационных технологий Индии, в декабре объем экспорта одной только компании Apple из Индии составил $1 млрд. Apple запустила свое производство в Индии в 2017 году, выбрав подрядчиками компании Wistron и Foxconn. При этом Foxconn намерена в ближайшие два года в четыре раза увеличить число рабочих на своем заводе по производству iPhone в Индии. По оценкам JP Morgan, к 2025 году 25% продукции Apple будет выпускаться за пределами Китая.

Алена Миклашевская