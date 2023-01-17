Apple представляет Mac Mini на процессорах M2

Компания Apple представила новое поколение компьютеров Mac Mini, главной особенностью которых стал новый процессор M2. Новые Mac Mini уже доступны к заказу. Версия с M2 будет стоить минимум $600, с M2 Pro — от $1,3 тыс.

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Фото: Apple Mac Mini

Фото: Apple

Версия с чипом M2 оснащена 8-ядерным процессором с четырьмя высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами, а также 10-ядерным графическим процессором. Благодаря объединенной памяти объемом до 24 Гб такие действия, как редактирование изображений в Adobe Photoshop, выполняются на 50% быстрее, чем в предыдущем поколении, а редактирование видео в Final Cut Pro идет более чем в два раза быстрее. Модель с M2 также может одновременно воспроизводить до двух потоков видео 8K ProRes 422 со скоростью 30 кадров в секунду или до 12 потоков видео 4K ProRes 422 со скоростью 30 кадров в секунду.

Версия с чипом M2 Pro оснащена 12-ядерным процессором с восемью высокопроизводительными ядрами и четырьмя высокоэффективными ядрами, а также 19-ядерным графическим процессором и поддерживает до 32 Гб памяти. Neural Engine нового поколения на 40% быстрее, чем с чипом M1, что позволило ускорить такие задачи машинного обучения, как анализ видео и обработка изображений. M2 Pro может одновременно воспроизводить до пяти потоков видео 8K ProRes 422 со скоростью 30 кадров в секунду или до 23 потоков видео 4K ProRes 422 с частотой 30 кадров в секунду.

Новые компьютеры Mac Mini имеют до четырех портов Thunderbolt 4 и поддерживают до трех дисплеев. Кроме того, модель с M2 Pro может работать с одним дисплеем 8K — впервые для Mac. Обе модели оснащены двумя USB-A, разъемом HDMI, портом Gigabit Ethernet с опцией 10 ГБ и модернизированным разъемом для наушников для поддержки наушников с высоким импедансом. Компьютеры также поддерживают беспроводные стандарты Wi-Fi 6E5 и Bluetooth 5.3.

Максим Вершинин