Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Apple представляет Mac Mini на процессорах M2

Компания Apple представила новое поколение компьютеров Mac Mini, главной особенностью которых стал новый процессор M2. Новые Mac Mini уже доступны к заказу. Версия с M2 будет стоить минимум $600, с M2 Pro — от $1,3 тыс.

Mac Mini

Mac Mini

Фото: Apple

Mac Mini

Фото: Apple

Версия с чипом M2 оснащена 8-ядерным процессором с четырьмя высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами, а также 10-ядерным графическим процессором. Благодаря объединенной памяти объемом до 24 Гб такие действия, как редактирование изображений в Adobe Photoshop, выполняются на 50% быстрее, чем в предыдущем поколении, а редактирование видео в Final Cut Pro идет более чем в два раза быстрее. Модель с M2 также может одновременно воспроизводить до двух потоков видео 8K ProRes 422 со скоростью 30 кадров в секунду или до 12 потоков видео 4K ProRes 422 со скоростью 30 кадров в секунду.

Версия с чипом M2 Pro оснащена 12-ядерным процессором с восемью высокопроизводительными ядрами и четырьмя высокоэффективными ядрами, а также 19-ядерным графическим процессором и поддерживает до 32 Гб памяти. Neural Engine нового поколения на 40% быстрее, чем с чипом M1, что позволило ускорить такие задачи машинного обучения, как анализ видео и обработка изображений. M2 Pro может одновременно воспроизводить до пяти потоков видео 8K ProRes 422 со скоростью 30 кадров в секунду или до 23 потоков видео 4K ProRes 422 с частотой 30 кадров в секунду.

Новые компьютеры Mac Mini имеют до четырех портов Thunderbolt 4 и поддерживают до трех дисплеев. Кроме того, модель с M2 Pro может работать с одним дисплеем 8K — впервые для Mac. Обе модели оснащены двумя USB-A, разъемом HDMI, портом Gigabit Ethernet с опцией 10 ГБ и модернизированным разъемом для наушников для поддержки наушников с высоким импедансом. Компьютеры также поддерживают беспроводные стандарты Wi-Fi 6E5 и Bluetooth 5.3.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...