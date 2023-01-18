Вучич: Донбасс и Крым для Сербии всегда будут частью Украины

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg подтвердил сербскую позицию по Крыму, а также высказался относительно территориальной принадлежности Донбасса. По заявлению господина Вучича, для сербов Крым — это Украина.

«Донбасс — это Украина, так и останется»,— заявил президент Сербии в интервью, которое он дал в Белграде. Касаясь вопроса украинского конфликта, Александр Вучич полагает, что «худшее еще впереди», а с Владимиром Путиным он не разговаривал много месяцев.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Международное сообщество считает, что полуостров — территория Украины.

В 2019 году, объясняя, почему Сербия не признает Крым, господин Вучич сослался на ситуацию с частично признанным Косово, северная часть которого не подчиняется властям в Приштине. Если бы сербы признали Крым, это значило бы, что они потеряют право бороться за Косово, сказал тогда президент Сербии.

Донецкая и Луганская народные республики вошли во состав России наряду с Херсонской и Запорожской областями в 2022 году.

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Мария Федотова