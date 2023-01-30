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Коммерсантъ FM
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Вучич: Сербия присоединится к восстановлению Украины после окончания конфликта

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении украинских городов после окончания военного конфликта России и Украины. По его словам, страна уже получила соответствующее предложение от украинского посла в Сербии Владимира Толкача.

Александр Вучич

Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы всеми возможными способами слали гуманитарную помощь и поддержку, а пошлем еще больше. Мы будем участвовать в строительстве отдельных городов. Мы уже получили предложение их посла»,— сказал господин Вучич на пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном (цитата по ТАСС).

Ранее Сербия направляла гуманитарную помощь Укриане, в том числе технику для обеспечения работы энергосистемы. Страна также выделяла €3 млн для помощи украинским беженцам и детям. Финансовая помощь проводилась через структуры ООН.

О том, что происходит на 341-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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