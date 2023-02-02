В Норвегии запретили проводить акцию по сжиганию Корана

Власти Норвегии запретили проводить акцию, на которой предполагалось осквернить священную книгу мусульман Коран. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Акция была запланирована на завтра, 3 февраля.

«Мы вызвали посла Норвегии, узнав о планируемой акции по осквернению священного Корана. После этого они аннулировали разрешение на акцию»,— заявил глава турецкого МИД в ходе мероприятия в Анкаре (цитата по ТАСС).

По словам господина Чавушоглу, акции с оскорблениями ислама и Корана продолжают проводить в Швеции и Дании под предлогом свободы слова. «Все это неправильно. Независимо от религии и убеждений. Мы рассматриваем исламофобию, антихристианство и антисемитизм как преступления против человечества»,— сказал министр (цитата по TRT Haber).

Ранее норвежская газета VG опубликовала заявление лидера крайне правой антиисламской организации Stop the Islamicization of Norway (SIAN) Ларса Торсена, в котором он анонсировал проведение политической акции у турецкого посольства в Осло, в рамках которой планировалось сжечь Коран.

«Я подал заявку на проведение в пятницу политической демонстрации перед посольством Турции. Я делаю это в связи с нетерпимостью Турции к западным ценностям свободы. Мы не можем позволить Эрдогану управлять властями западных стран»,— следует из заявления.

По информации издания, после этого заявления норвежская полиция начала обдумывать стратегию по обеспечению безопасности вокруг места проведения акции. «После общей оценки мы пришли к выводу, что мы не можем обеспечить удовлетворительную безопасность на этом мероприятии»,— приводит VG слова инспектора полиции в Осло Мартина Странда.

21 января у турецкого посольства в Стокгольме лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел протестную акцию, в ходе которой сжег Коран. 27 января он повторил акцию в Копенгагене перед мечетью. Посла Дании в Турции вызвали в МИД. Процесс вступления Швеции в НАТО ббыл приостановлен.

О последствиях акций — в материале «Ъ FM» «Швеция нажала на паузу».

Милена Костерева