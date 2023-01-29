Швеция нажала на паузу

В Швеции заявили о паузе в процессе вступления в НАТО. Переговоры приостановились после инцидента с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, отметил глава МИДа страны Тобиас Биллстрем в интервью газете Expressen. По его словам, Швеция продолжает выполнять условия совместного с Турцией меморандума, но Анкара должна решить, когда завершит его ратификацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cliff Owen / AP Фото: Cliff Owen / AP

Трехсторонний документ подписали летом 2022 года, когда Финляндия и Швеция согласились на выдвинутые Турцией условия для вступления в военный блок. Но после акции с сожжением Корана президент страны Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции «не ждать поддержки во вступлении в НАТО». Вероятно, турецкий лидер лишь пытается укрепить свои позиции внутри страны накануне президентских выборов, отметила президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Акция неслучайно была проведена в то время, когда готовился визит в Анкару министра обороны Швеции, чтобы обсуждать вопросы интеграции страны в НАТО. Сожжение Корана, который, кстати, был тут же осужден премьер-министром Швеции, осуществляли крайне правые радикалы, которые всегда заинтересованы в том, чтобы не участвовать в интеграционных процессах.

Провокация была устроена, чтобы возбудить Эрдогана накануне выборов. Он не мог не ответить на это. Выборы в итоге перенесены с июня на 14 мая. Видимо, в Швеции, Финляндии и НАТО решили, что лучше поставить этот вопрос на паузу до этого времени. Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, после этого инцидента заявил, что в любом случае Финляндия и Швеция станут членами блока в 2023 году. Тем более де-факто они, конечно, были членами НАТО даже до подачи заявки на вступление.

И Финляндия, и Швеция были интегрированы в эту систему. В последние годы была достигнута полная оперативная совместимость их вооруженных сил, но де-юре на них не распространялась статья 5 Вашингтонского договора коллективной обороны: если нападают на одну страну, то все остальные члены альянса вступают на ее защиту. Но на следующий день после подачи заявки Великобритания подписала с ними договор о том, что она предоставляет им свой ядерный "зонтик". То есть в случае, если на них будет совершено нападение, Лондон ответит своими ядерными силами».

Как писали СМИ, условия Турции для вступления Финляндии и Швеции в НАТО включали несколько пунктов: страны обязались отменить эмбарго на поставки вооружений Анкаре и не вводить его в будущем, договорились сотрудничать в борьбе с сепаратисткой группировкой «Рабочая партия Курдистана» и рассмотреть запросы Турции о депортации или экстрадиции подозреваемых в терроризме.

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули допускает, что Анкара может выдвинуть новые условия для вступления Финляндии и Швеции в НАТО: «Скорее всего для своего согласия Турция может выставить какие-то дополнительные условия. Пока сложно сказать, какие именно, но у Анкары традиционно тяжелые отношения с Грецией. Вместе с тем очевидно, что Эрдоган готов и может получить внутриполитический эффект. У турецкого лидера сейчас не очень хорошие избирательные перспективы. В случае его победы на выборах этот ресурс для Эрдогана будет уже исчерпан, он просто даст согласие на вступление. Его конкуренты более светски настроены.

В целом же Турция пыталась оттянуть неизбежное. Всегда хорошо в политике, когда есть крючок, на который можно подцепить оппонента, заставив его быть более зависимым.

Но если Эрдоган или его противники поймут, что все равно больше ничего не выбить, этот крючок просто вынут, и все».

В Кремле прошлым летом заявляли, что Москву не беспокоит вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как объяснял Владимир Путин, у России с этими странами нет таких проблем, как с Украиной, и членство этих государств в блоке не создает непосредственной угрозы. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, отмечал, что в связи с такими планами государств «ведется работа по безопасности».

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Елизавета Скобцова