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Коммерсантъ FM
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Сжегший Коран датский политик пообещал продолжить подобные акции из-за угроз от мусульман

Основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который 21 января публично сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме, заявил, что продолжит подобные акции, несмотря на поступающие угрозы.

Расмус Палудан (справа)

Расмус Палудан (справа)

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency, Reuters

Расмус Палудан (справа)

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency, Reuters

В видеообращении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), господин Палудан заявил, что Коран, который он сжег у посольства Швеции,— его собственная книга, а сжигать собственную книгу в Швеции, а также в Дании совершенно законно. По его словам, после акции по сожжению Корана множество «очень разгневанных» людей из Турции, Индонезии и других мест написали ему сообщения с угрозами причинить вред. «Это очень и очень глупо»,— сказал господин Палудан.

«Так как люди из Турции и Индонезии угрожали мне, я собираюсь сжигать Коран еще чаще. Я собираюсь чаще сжигать Коран в Дании, может быть, в Швеции и других странах. Вам просто придется смириться с этим, вы ничего не можете с этим поделать. Вы должны признать, что можно жечь Коран и можно критиковать ислам»,— заявил политик.

Расмус Палудан — 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии «Жесткий курс». Ранее он неоднократно проводил акции по сожжению Корана в 2019, 2020 годах, а также в апреле 2022 года. Политик также несколько раз организовывал антиисламские манифестации, перераставшие в массовые драки. В 2020 году он был приговорен датским судом к месяцу тюремного заключения и еще двум месяцам условно по 14 различным обвинениям в расизме, распространении порочащих сведений и опасном вождении автомобиля.

МИД Турции осудил Швецию за разрешение на акцию по сожжению Корана в Стокгольме. В МИДе назвали это нарушением обязательств по вступлению в НАТО. Турция на этом фоне отменила визит министра обороны Швеции. Стокгольм, в свою очередь, заявлял, что не поддерживает исламофобию, но в стране действует «широкая свобода мнений». Акцию также раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, который назвал Расмуса Палудана «мразью» и «лидером датской сатанистской партии».

Эрдни Кагалтынов

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