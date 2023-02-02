Путин прибыл в Волгоград на празднование 80-летия победы под Сталинградом

Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград в канун празднования 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщил корреспондент «РИА Новости».

В ходе визита президент возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане и выступит на концерте, посвященном празднованию юбилея победы.

Владимир Путин также планирует пообщаться с представителями молодежных организаций и поговорить с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. К февралю советские войска окружили 6-ю армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. 2 февраля немецкая группировка под Сталинградом капитулировала.

Эрдни Кагалтынов