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Коммерсантъ FM
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Глава Еврокомиссии пообещала новые санкции в годовщину ввода войск России на Украину

Новые санкции в отношении России будут введены Евросоюзом 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она рассказала об этом в ходе своего визита в Киев.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве

Фото: Reuters

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве

Фото: Reuters

«Мы с нашими партнерами по G7 введем ценовой предел на российские нефтепродукты, и к 24 февраля, ровно через год после начала вторжения, мы нацелены ввести в действие десятый пакет санкций»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по AFP).

Госпожа фон дер Ляйен также во время поездки оценила усилия Украины по борьбе с коррупцией. «Меня утешает, что ваши антикоррупционные органы находятся в боевой готовности и эффективно выявляют случаи коррупции»,— сказала глава ЕК.

Глава Евросовета Шарль Мишель в январе рассказывал, что ЕС продолжает обсуждать новые санкции против России, хотя дебаты в блоке с каждым разом становятся все более напряженными. В десятом пакете блок намерен сосредоточиться на закрытии лазеек в уже принятых ограничениях. Европарламент сегодня, 2 февраля, принял резолюцию, в которой призвал изгнать из ЕС ЛУКОЙЛ и «Росатом» и отказаться от импорта урана из России.

Леонид Уварчев

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