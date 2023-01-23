Украина обменяла помощь на реформы

На прошлой неделе Украина получила первый транш в объеме €3 млрд в рамках новой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза. Общая сумма кредита может составить €18 млрд, но для получения дальнейших траншей страна должна выполнять условия по борьбе с коррупцией и восстановлению рыночных механизмов после снятия военного положения. Предполагается, что средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета, в том числе на восстановление критической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы гарантировать Украине получение €15 млрд от Евросоюза, Министерству финансов страны придется стеной стоять за европейские ценности

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg / Getty Images Чтобы гарантировать Украине получение €15 млрд от Евросоюза, Министерству финансов страны придется стеной стоять за европейские ценности

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg / Getty Images

Во вторник на прошлой неделе Украина получила первый транш финансовой помощи от Евросоюза в размере €3 млрд, а в пятницу Минфин страны опубликовал условия, на которых были достигнуты договоренности по программе макрофинансовой поддержки общим объемом €18 млрд (соглашение о выделении кредита было подписано 16 января). Срок погашения по кредиту составляет 35 лет, а процентные платежи по этим долгам будут погашаться самими странами Евросоюза, а не Украиной.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, полученные средства пойдут на погашение срочных расходов бюджета и поддержку финансовой стабильности — по условиям ЕС, средства кредита не могут быть направлены на покрытие военных расходов, но могут использоваться для восстановления критической инфраструктуры. Всего с начала военной операции РФ на Украине ЕС выделил стране финансирование в объеме €10,2 млрд. При этом, по данным украинского Минфина, суммарные расходы бюджета в прошлом году составили 2,7 трлн гривен ($75 млрд), из которых 38,6%, или $29 млрд, были покрыты иностранными партнерами. Так, еще в мае прошлого года страны «большой семерки» согласовали выделение стране финансовой помощи в размере $18,4 млрд без каких-либо условий. Сверх этого ЕС пообещал выделить займы в размере €9 млрд — из этой суммы Украина получила €6 млрд. В Международном валютном фонде ранее оценивали, что дефицит бюджета Украины в 2023 году может составлять до $4 млрд в месяц.

Первый двухмесячный транш в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС был выделен также без каких-либо условий, но получение дальнейших траншей взаимоувязано с выполнением программы реформ, предполагающих возвращение страны к невоенной структуре экономики. Всего меморандум, подписанный сторонами, содержит 20 условий, разделенных на четыре блока — «Макрофинансовая стабильность», «Верховенство права», «Структурные реформы и эффективное управление» и «Энергетика». Требования в значительной степени совпадают с условиями меморандума, подписанного Киевом с МВФ (пока он предполагает подготовку к запуску полноценной программы помощи). Субсидия по уплате процентных платежей также будет действовать на условиях сохранения курса на проведение реформ.

Первый блок требует восстановления полномочий созданных экономических и финансовых институтов (в первую очередь ЦБ, в том числе в том, что касается свободы движения капитала) после отмены военного положения. В первом полугодии планируется поэтапная отмена временных чрезвычайных налоговых мер, во втором — совершенствование процедуры банкротства и укрепление страхового рынка. В блоке «Верховенство права» прописаны условия о назначении главы национального антикоррупционного бюро, возобновлении работы Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей, совершенствование процедуры отбора судей и законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств, в том числе в части бенефициарного владения, а также разработка и имплементация реформы правоохранительного сектора.

В разделе структурных реформ значится реформа таможенного администрирования, совершенствование процесса отбора независимых членов наблюдательных советов и правлений крупных госпредприятий, а также план действий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата (он должен быть готов к февралю) и постепенное приведение системы госзакупок в соответствие с законодательством ЕС. В «Энергетике» же речь идет о повышении энергоэффективности и подготовке во втором квартале плана действий по восстановлению энергоинфраструктуры с привязкой к целям «зеленого перехода», к концу года также должен быть достигнут прогресс в реализации дорожной карты интеграции рынка электроэнергии с европейским.

Отметим, что идеологически предложенные ЕС Украине реформы довольно близки к тем экономическим и аникоррупционным инициативам, которых Евросоюз добивался от властей РФ в 2008–2014 годах — тогда, напомним, гармонизация законодательства и госрегулирования в РФ с европейскими нормами увязывалась с обсуждением «единого экономического пространства от Владивостока до Лиссабона» и в том числе — возможностью безвизового режима с Евросоюзом («Партнерство для модернизации», см. “Ъ” от 9 июня 2011 года). За счет выделенных на это средств (в том числе через Европейский банк реконструкции и развития) реализовывалось несколько министерских программ (как программа повышения финансовой грамотности населения российского Минфина). Однако отчасти реформы оказались скомпрометированы коррупционными скандалами (см., например, “Ъ” от 2 апреля 2011 года), а после присоединения РФ Крыма в 2014 году де-факто свернуты (ЕБРР тогда отказался от новых проектов в России). Москва же сделала выбор в пользу альтернативного проекта единого экономического пространства в формате ЕАЭС.

Татьяна Едовина, Олег Сапожков