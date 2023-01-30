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Коммерсантъ FM
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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Они обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка»,— говорится в сообщении. Других подробностей разговора не приводится.

В октябре ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это решение спровоцировало ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США. Президент США Джо Байден назвал сокращение добычи близоруким и отвечающим интересам России. В США также анонсировали ответ на снижение добычи ОПЕК+. The Washington Post писала, что со единственными последствиями такого решения для Саудовской Аравии стало сокращение будущего сотрудничества со стороны США.

Олеся Павленко

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