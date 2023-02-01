Правительство Болгарии разрешило экспорт продуктов из российской нефти на Украину

Власти Болгарии с 5 февраля разрешил экспорт на Украину нефтепродуктов, полученных из российской нефти. Об этом агентству БТА сообщила пресс-служба правительства Болгарии.

13 января правительство Болгарии запретило продавать нефтепродукты из российской нефти другим странам. Принятый сегодня, 1 февраля, законопроект сделал исключение для Украины, потому что поставляемые нефтепродукты предназначены для использования только на Украине и не направлены на обход запретов, передает БТА постановление правительства.

С 5 февраля вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт продуктов нефтепереработки из России и будут установлены предельные цены на экспорт в третьи страны дизельного топлива, нафты (продукт нефтепереработки, получаемый на первой стадии перегонки нефти) и мазута. Болгария получила отсрочку по введению эмбарго, пока не национализирует крупный нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Бургасе.

В начале декабря стало известно, что законопроект о национализации НПЗ в Бургасе готовят болгарские чиновники. Он позволит правительству Болгарии в случае необходимости взять под контроль нефтеперерабатывающий актив ЛУКОЙЛа. Пока документ не одобрен, ЛУКОЙЛ получил право работать дальше и экспортировать продукты из переработанной российской нефти с НПЗ до 5 марта 2023 года, несмотря на европейское эмбарго.

18 января экс-глава Минфина Болгарии Асен Василев сказал газете Welt, что страна снабжала Украину дизельным топливом, произведенном на заводе «Лукойл нефтохим Бургас». В ЛУКОЙЛ заявили, что власти Болгарии никогда не обращались в компанию с просьбой о поставках топлива на Украину. Российская компания предупредила, что готова защищать деловую репутацию в суде.

Подробнее — в материале «Бензин ЛУКОЙЛа подлили в европейскую политику».

Эрдни Кагалтынов