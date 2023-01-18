«ЛУКОЙЛ» отрицает поставки дизеля Украине

Пресс-служба «ЛУКОЙЛа» сообщила, что власти Болгарии никогда не обращались в компанию с просьбой о поставках топлива на Украину. Ранее экс-глава Минфина Болгарии Асен Василев сказал газете Welt, что страна снабжала Украину дизельным топливом, произведенном на заводе «Лукойл нефтохим Бургас».

«Предприятия группы "ЛУКОЙЛ" не имеют и не имели никаких контрактов на поставки топлива на территорию Украины. Никто из представителей болгарских властей никогда не обращался к руководству наших предприятий с просьбами о поставках в адрес Украины»,— сообщили в компании (цитата по «РИА Новости»).

Продукция нефтеперерабатывающего завода в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям, отметили в компании. Мелким оптом, согласно сообщению пресс-службы, топливо в Болгарии покупают примерно 500 компаний.

В пресс-службе добавили, что руководство «ЛУКОЙЛа» ведет диалог с болгарскими властями только по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, а политические темы никогда не обсуждались.

Газета Welt в материале от 18 января об отношениях Украины и Болгарии привела комментарий экс-главы Минфина Асена Василева, согласно которому после начала военной операции Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизеля на Украину и периодически покрывала до 40% ее потребностей. Собеседники газеты на Украине подтвердили, что в критический момент получали дизель из Болгарии. Поставки на нужды вооруженных сил Украины, пишет газета, осуществлялись тайно и через зарубежные фирмы-посредники.

Дарья Эрозбек