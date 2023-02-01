Названа предположительная причина задержания председателя самарской Счетной палаты

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ) в отношении председателя Счетной палаты Самарской области Елены Дубровой может быть связано с сокрытием нарушений, допущенных государственным казенным учреждением региона «Служба транспортного обеспечения». Они были выявлены контрольным органом по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 и истекший период 2020 года (по состоянию на 1 октября 2020 года). Документ об ее итогах размещен на сайте Счетной палаты региона.

По данным ведомства, в числе прочего региональная Служба транспортного обеспечения нарушила положение об оплате труда своих сотрудников в части установления ежемесячных премий и надбавок за напряженность и специальный режим работы. Нарушения также касались расчета командировочных и оплаты за сверхурочную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кроме того, Счетная палата Самарской области установила, что учреждение использует одно из помещений гаража, хотя государственная регистрация права оперативного управления им отсутствует, а право собственности Самарской области на объект оформлено ненадлежащим образом. При этом часть гаражей находится в аварийном состоянии и не используется учреждением по назначению, говорится в сообщении ведомства.

В числе прочего ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения» передало часть автомобилей в безвозмездное пользование иным организациям и потратило на уплату транспортного налога на указанные машины в 2019 году 104,6 тыс. руб., в 2020 году – 95,5 тыс. руб., но компании не возместили эти расходы. Помимо этого ведомство потратило

в 2020 году 112 тыс. руб. на оплату транспортных услуг у сторонней организации, хотя имела для этого свой автопарк. А в 2016-2020 году служба израсходовала 211,6 тыс. руб. на транспортный налог и 31,2 тыс. руб. на оплату ОСАГО на авто, которые по факту не использовались.

По итогам проверки директор ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения» получил представление ведомства. Также Счетная палата Самарской области должна была направить документы губернатору и правительству региона, в губдуму и Государственную инспекцию труда. После этого ведомство отчиталось, что служба исполнила представление в полном объеме и устранила все нарушения.

Елене Дубровой инкриминируется превышение должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). В настоящее время она задержана. Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, главе Счетной палаты региона вменяется сокрытие нарушений бюджетного законодательства, которые ведомство выявило по итогам проверки в отношении областного ГКУ «Служба транспортного обеспечения». Парламентарий утверждает, что преступление было совершено «по настоянию руководства областного правительства».

Правоохранители не комментируют расследование дела.

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев считает уголовное преследование Елены Дубровой итогом ситуации, при которой назначение председателя Счетной палаты региона определяется губернатором. При таком кадровом механизме ведомство, которое должно контролировать исполнительную власть, по сути, оказывается зависимым от нее. Ведь в этом случае «высока вероятность того, что на судьбу нарушений, которые Счетная палата вскрывает в своей работе, влияют проверяемые ей органы», утверждает парламентарий.

Георгий Портнов