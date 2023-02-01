Высокопоставленная чиновница задержана в Самарской области

Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана правоохранительными органами. Об этом стало известно депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.

Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбуждено Главным Следственным управлением при ГУ МВД России по Самарской области.

Елена Дуброва занимает пост председателя Счетной палаты Самарской области с 2019 года. Ранее она работала руководителем департамента образования администрации Самары.

Андрей Сазонов