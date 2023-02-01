Депутат Госдумы РФ прокомментировал задержание главы самарской Счетной палаты

Самарская губернская дума ранее высказывала претензии к работе Счетной палаты региона, главу которой, Елену Дуброву, ранее задержали правоохранители. Об этом «Ъ-Волга» сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

По словам парламентария, Елена Дуброва стала председателем Счетной палаты Самарской области в период, когда господин Матвеев руководил комитетом по местному самоуправлению в Самарской губернской думе. Депутат вспоминает случай, когда руководитель контрольного органа исключила из плана работы палаты на год поручение проверить мусорный полигон ГУП «Экология», которое дал ей профильный комитет. При этом по закону поручения губдумы являются обязательными к включению в план работы Счетной палаты на год, напоминает депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Помню, что у нас тогда состоялся разговор, в ходе которого у меня сложилось впечатление, что Елена Дуброва считает себя человеком, не обязанным подчиняться Самарской губернской думе. Либо она была недостаточно профессиональна и компетентна, ведь опыт ее предыдущей работы до прихода в Счетную палату не был столь убедительным для назначения на эту должность, либо думала, что если она фактически поставлена на эту должность губернатором, то кроме него она никого слушать не обязана. В итоге мы заставили вернуть указанный пункт проверки мусорного полигона в план работы Счетной палаты на год, но это было сделано путем объяснений»,– рассказал Михаил Матвеев.

Парламентарий добавил, что фабула уголовного дела в отношении Елены Дубровой «очень похожа на правду» и преступление могло быть совершено.

«Я не исключаю, что такое действительно было бы возможно, потому что за последние десять лет региональная Счетная палата сильно изменилась. Раньше она была структурным подразделением Самарской губернской думы – законодательного представительного органа, перед которым по уставу области должна отчитываться исполнительная власть, в том числе, губернатор и правительство. Соответственно она была более независима. После внесенных в законодательство изменений Счетная палата вышла из структуры законодательного органа и стала отдельным подразделением. Теперь ее председателя назначает Самарская губернская дума по представлению губернатора»,– отмечает депутат.

Фактически по процедуре назначения председателя Счетная палата региона стала подчиненной губернатору, говорит Михаил Матвеев. Но, по его словам, исполнительная власть, которая является проверяемой стороной, не должна участвовать в формировании Счетной палаты и определении состава ее руководства. Ведь в этом случае «высока вероятность того, что на судьбу нарушений, которые Счетная палата вскрывает в своей работе, влияют проверяемые ей органы», утверждает депутат. Возбуждение уголовного дела в отношении Елены Дубровой стало следствием этой ситуации, резюмирует парламентарий.

Елене Дубровой инкриминируется превышение должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). В настоящее время она задержана. Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, главе Счетной палаты региона вменяется сокрытие нарушений бюджетного законодательства, которые ведомство выявило по итогам проверки в отношении областного ГКУ «Служба транспортного обеспечения». Парламентарий утверждает, что преступление было совершено «по настоянию руководства областного правительства».

Фигурантом аналогичного уголовного дела стал руководитель комитета по управлению имуществом Отрадного. Он поручил снести аварийный дом, в котором жил инвалид. Его не переселили и фактически оставили без единственного жилья.

Георгий Портнов