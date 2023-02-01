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Глава самарской Счетной палаты подозревается в превышении полномочий

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) в отношении председателя Счетной палаты Самарской области Елены Дубровой было возбуждено в конце минувшего года. Оно было связано с сокрытием нарушений бюджетного законодательства, которые ведомство выявило по итогам проверки в отношении регионального ГКУ «Служба транспортного обеспечения». Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, сокрытие произошло по настоянию руководства областного правительства. В результате вскрытые нарушения легли под сукно и не попали в акт проверки»,– говорится в сообщении.

Накануне Елена Дуброва была задержана. Она занимает пост председателя Счетной палаты Самарской области с 2019 года. Ранее она работала руководителем департамента образования администрации Самары.

Георгий Портнов

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