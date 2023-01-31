Стеклянный, оловянный, электронный

Ритейл в случае введения Банком России в оборот цифрового рубля станет главным и относительно крупным, в размере десятков миллиардов рублей, бенефициаром этого процесса. Однако у банков, которые теряют от этого шага сравнимые суммы, есть возможность агрессивной стратегии, покрывающей их недополученные прибыли, полагают эксперты компании «Яков и партнеры». Из трех вариантов «цифровизации» наличных платежей цифровой рубль считается долгосрочно наиболее перспективным, хотя СБП и токенизированные карты среднесрочно сохранят позиции на рынке — доля безналичных платежей в российских оборотах в 2022 году росла, несмотря на уход из РФ платежных систем и западных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Обзор «Якова и партнеров» «Будущее платежных систем определено?» оценивает возможные краткосрочные прибыли и потери, а также сценарии изменений на рынках, связанные с проектом цифровой валюты центробанка (ЦВЦБ) Банка России — цифрового рубля, сейчас реализованного в пилотных проектах ЦБ. Хотя перспективы ЦВЦБ в России формально не определены, эксперты «Якова и партнеров» считают проект с большой вероятностью реализуемым Банком России достаточно быстро, особенно в свете последних изменений на рынках — ухода из РФ платежных систем Visa и Mastercard, закрытия платежных систем типа ApplePay и GooglePay, успешного развития системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы НСПК «Мир», продолжения быстрого развития онлайн-торговли.

Россия, по оценке экспертов,— «один из самых развитых рынков платежей в мире», и в 2022 году, несмотря на санкции, взрывной рост безналичных расчетов продолжился — до 78% таких расчетов в обороте с 74% в 2021 году. РФ — юрисдикция с тремя компонентами платежной инфраструктуры, что свойственно 11% из 75 стран, изученных экспертами (собственная система моментальных платежей, проект ЦВЦБ в пилоте и собственная карточная система, в 35% стран есть только два компонента). Взрыв популярности «оплаты смартфонами» в РФ с середины 2010-х недооценивается: в 2019 году 90% POS-терминалов в стране поддерживали эту технологию (в 2018 году Россия была мировым лидером в бесконтактных платежах), того же уровня в среднем мир достигнет к 2025 году.

Оплата по QR-кодам в РФ также рассматривается как большая возможность, но цифровой рубль, полагают «Яков и партнеры», близок к реальности будущего, и это поменяет перспективы еще раз.

ЦВЦБ вряд ли займет основную долю объема розничных платежей, констатируют эксперты, но он будет активно продвигаться ЦБ и найдет свою нишу — что, безусловно, снизит прибыльность банков и в определенной степени доходы потребителей, сократив программы кешбэка, триумфально распространявшиеся в последние годы в РФ. Оценка «Якова и партнеров» потерь банков в этом сценарии — до 50 млрд руб. в год через 3–5 лет после запуска ЦВЦБ. Ритейлеры станут главным выгодоприобретателем изменений — их выигрыш должен составить порядка 80 млрд руб. в год на горизонте 5–7 лет при существенно меньших инвестициях.

«Яков и партнеры» в этой связи предполагают сценарий создания партнерств между банками и ритейлом. Впрочем, реальный сценарий может быть сложнее. Эксперты предполагают, что сценарий «защиты» банков может растянуть их убытки по времени, тогда как «атака» (особенно реализуемая агрессивно ограниченным числом банков) с активным продвижением продуктов, основанных на цифровом рубле, позволяет получить «непропорционально высокий доход»: затягивание принятия ЦВЦБ банками может быть коллективным и эффективным, но агрессия на этом рынке за счет быстрого расширения базы комиссионных платежей выглядит крайне привлекательной (что возможно и сейчас на базе СБП). «Потенциальные потери легко возмещаются, например, исключительно за счет комиссий по сделкам с недвижимостью и автотранспортом с использованием функционала смарт-контрактов цифрового рубля. Более того, новая цифровая валюта может получить важную роль в корпоративных расчетах, где объемы платежей несоразмерно выше»,— утверждает соавтор отчета Илья Иванинский. Ритейл выигрывает в любом случае: для него платежный прогресс означает снижение стоимости эквайринга с 0,5–3% по картам до 0,4–0,7% в СБП и проекте цифрового рубля. Потребитель же значительно потеряет в программах кешбэка — по существу, сейчас это его доля в завышенных ставках эквайринга.

Дмитрий Бутрин