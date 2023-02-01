Контент подводят под пиратство

Бизнес не оценил идею «пиратства на все». 31 января такую меру предложил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил, что России стоит разрешить использование интеллектуальной собственности некоторых зарубежных компаний «без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения». По мнению экс-президента, такое решение могло бы стать ответом для корпораций, которые перестали продавать в стране свою продукцию. Кого именно имел в виду Дмитрий Медведев? И почему предприниматели восприняли идею скептически? Выяснял Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Придумать, как использовать интеллектуальную собственность ушедших зарубежных компаний, власти пытаются уже год. Все предложения сводились к принудительному лицензированию, когда за продукцию российские потребители все же платят, а средства перечисляются на специальный счет. Просто происходит это помимо воли правообладателей.

Дмитрий Медведев предлагает не платить, причем ни за что — от фильмов до промышленного софта. Это пиратство, и сейчас оно вне закона. Впрочем, изменить нормы реально, отмечает управляющий партнер компании Patentus Дмитрий Марканов:

«В России указ президента имеет силу выше, чем международные соглашения. Поэтому довольно легко можно ввести мораторий на действия ряда исключительных прав или принудительное лицензирование, к примеру, по ставке 0%».

Что это даст российским компаниям? В первую очередь, право на прокат фильмов и бесплатную установку ПО без согласия создателей. Аналогично можно будет использовать зарубежные изобретения и опытные образцы. Но это зачастую бесполезно, считает руководитель компании «Термопол» Владислав Иванов:

«Если мы говорим, например, об утеплителе для одежды, то ориентируемся не столько на стопроцентное соответствие состава, а на свойства, качество и эксплуатационные характеристики. А каким способом это достигается, уже технологическая тайна каждого производителя. Повторить рецептуру полностью практически невозможно».

С промышленным софтом ситуация иная: согласно недавним исследованиями, 70% российских компаний признались, что не могут продлить или купить лицензию на зарубежное ПО. 20% отметили, что из-за этого не могут нормально работать. С проблемой столкнулся и гендиректор группы «Монолит Холдинг» Гасан Архулаев, пиратство, по его мнению, не выход:

«Основным продуктом, который требуется на сегодняшний день для качественного и современного девелопера, является AutoCAD. У нас огромный объем самостоятельного проектирования, который на определенный период просто встал.

Репутационные риски, если мы все-таки пойдем по этому пути, возрастут. И, безусловно, у ряда разработчиков появляется такой шанс, как отключить кнопочку».

Заблокировать пиратский продукт зарубежные компании могут, если только это облачное решение. Но тот же Microsoft Office популярнее в коробках, так что пиратам будет, что распространять.

Больше всего этого боятся отечественные разработчики, отмечает глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов:

«Это лучший способ убить российскую разработку. Тотальное пиратство означает, что начнется массовая установка пиратского зарубежного софта, а рынок сожмется. Конкурировать придется с бесплатными пиратскими продуктами. Очевидно, последует и встречная мера. Для тех, кто занимается экспортом программного обеспечения, тоже возникнут большие сложности».

Возможны санкции и совсем другого масштаба, предупреждают юристы. «Пиратство на все» нарушает нормы Всемирной торговой организации. А значит, если его разрешат, члены ВТО задумаются об исключении России. Последствие — повышение пошлин и пересмотр контрактов Москвы даже с дружественными странами. И тогда за пиратство придется заплатить вдвойне.

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