Пираты множат ссылки

Российским медиахолдингам и видеосервисам в 2022 пришлось бороться с пиратством активнее, чем раньше: количество ссылок на нелегальные копии, которое они просили заблокировать в поисковиках, существенно выросло, как и количество судебных разбирательств. Рост пиратства связан прежде всего с уходом из РФ иностранных сервисов и правообладателей. Но страдает и отечественный контент, подчеркивают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Число ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума по состоянию на январь 2023 года, превысило 76,5 млн, рассказали “Ъ” в «Яндексе». В июле 2022 года показатель составлял 62 млн ссылок. Таким образом, только за вторую половину прошлого года компания заблокировала в поиске 14,5 млн ссылок. Раньше настолько реестр увеличивался несколько лет: с начала действия меморандума в 2018 году до марта 2021 года компания добавила в реестр 15 млн ссылок. Меморандум был подписан правообладателями и поисковиками и обязывает последние удалять из выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке.

«Газпром-медиа холдинг» (ГПМХ, включает НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.) за 2022 год инициировал блокировку и удаление более 7 млн ссылок на пиратские копии контента в интернете, что на 67% больше, чем в 2021 году, подтвердили “Ъ” в холдинге. В том числе из выдачи «Яндекса» по его запросу удалено 4,6 млн ссылок (в 2021 году — 2,6 млн), из выдачи Google — 2,8 млн (в 2021 году — 0,9 млн), уточнили в ГПМХ. В число проектов, которые пользуются наибольшей популярностью у пиратов, вошли Comedy Club (ТНТ), «Следствие вели» (НТВ) и чемпионат Италии по футболу («Матч ТВ»).

Выросло также число исков, связанных с пиратским контентом: за 2022 год ГПМХ инициировал 854 судебных процесса, по ним получены решения на выплату 8,7 млн руб., что на 30% больше, чем суммарно за предыдущие четыре года.

В ВГТРК отказались от комментариев, в «Национальной Медиа Группе» не ответили на запрос.

С марта 2022 года аудитория в целом чаще обращается к пиратским ресурсам, говорит директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин: «Точный объем оценить сложно, но, по нашей оценке, трафик на такие ресурсы по сравнению с 2021 годом удвоился». Рост пиратства, по его мнению, связан прежде всего с уходом ряда иностранных сервисов и правообладателей с российского рынка: «Основной спрос и предложение пришлись на их контент, а российский оригинальный контент пострадал в меньшей степени». После начала 24 февраля 2022 года военных действий на Украине РФ покинули Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures, Netflix и многие другие.

Пиратские сервисы начали процветать, получив «эксклюзив» на контент, например, той же Netflix, говорит гендиректор Premier Софья Митрофанова. Но от роста активности нелегальных ресурсов страдают и российские проекты, считает она: «Пиратство затронуло наши топовые проекты. В 2022 году наибольшее число ссылок мы удалили по "Игре на выживание-2", "Эпидемии-2", "Ресторану по понятиям", "Капельнику"».

Рост числа ссылок еще не говорит о том, что пиратов становится больше, уточняет руководитель отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра Start Сергей Василенко: «На один фильм или сериал на одном сайте ежедневно создается несколько страниц с разными url-адресами. Это решает проблему удаления ссылок из выдачи для веб-мастера, а также лучше отражается на ранжировании в поисковиках. То есть, условно говоря, на одном сайте завтра ссылок будет больше, чем сегодня, но это все тот же администратор ресурса, то есть один и тот же пират».

Количество исков по блокировке пиратского контента в 2022 году выросло и продолжит рост в 2023-м, считают юристы. Но практика защиты контента в суде не изменилась, говорит партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков: «Просто нарушений стало гораздо больше, так как пираты размещают в сети одновременно и российский, и зарубежный контент, с которым приходится бороться правообладателям».

Валерия Лебедева