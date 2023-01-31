Медведев предложил узаконить интеллектуальное пиратство «на все»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил узаконить пиратство «на все: от кинофильмов до промышленного софта». По его словам, такие меры будут ответными санкциями на прекращение продажи в Россию прав на использование интеллектуальной собственности, в том числе кинофильмов и программного обеспечения (ПО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев утверждает, что в России смогли заменить отечественными или азиатскими «абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров». Он также отметил работу программ параллельного импорта. «Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале.

«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта»,— добавил он.

Посла начала военной операции России на Украине страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России. В том числе был установлен запрет на поставку ПО. Из страны также ушли крупные IT-компании, которые предоставляли промышленное и другое ПО. Также крупные киностудии прекратили лицензировать фильмы и сериалы для их показа в России. На этом фоне в стране хотят ввести принудительное лицензирование контента, однако ряд ведомств, в том числе Минэкономики, выступают против.

Подробнее — в материале «Ъ» «Принуждение без ограничений».

Олеся Павленко