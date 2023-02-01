МИД Франции: вывод войск из Африки не связан с работой ЧВК «Вагнер»

Выход французских войск из Африки никак не связан с деятельностью ЧВК «Вагнер» в африканских странах. Об этом в интервью RTVI «Если наступит завтра» заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

«Абсолютно ложное утверждение, что уход Франции из некоторых стран Африки связан с приходом туда группы „Вагнер“ и Пригожина»,— сказала пресс-секретарь французского МИДа. По ее словам, «там, куда в Африке пришел Пригожин, процветает коррупция и развал».

Она также отметила, что контролируемые господином Пригожиным компании из-за признания ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией подвергаться полномасштабным санкциям.

В феврале 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о выводе всех миротворческих подразделений из Мали. Войска Франции находились в африканской стране в рамках антитеррористической операции «Бархан». В сентябре 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что новые власти Мали обратились к российской частной военной компании на фоне сокращения Францией военного контингента.

Новое правительство пришло к власти в Мали в результате переворота в 2020 году. По данным французской газеты Le Monde за 2022 год, в Мали находились минимум 300–350 российских наемников. Газета Politico со ссылкой на внутренние документы Белого дома сообщала, что в США обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами украинского военного конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинял ЧВК «Вагнер» во вмешательстве в работу миротворцев ООН в Африке.

Анастасия Ларина