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Коммерсантъ FM
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Пригожин назвал США коллегами ЧВК «Вагнер» после признания организации преступной

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал планы США объявить частную военную компанию «Вагнер» преступной организацией. По его мнению, после этого бойцы ЧВК и американцы станут коллегами.

«Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"»,— говорится в комментарии господина Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Минфин США намерен вскоре классифицировать ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию. В связи с этим против организации на следующей неделе будут введены санкции. По мнению Белого дома, «действия ЧВК "Вагнер" подтверждают трансконтинентальную угрозу, которую она представляет, в том числе связанную с ее продолжающейся серьезной преступной деятельностью».

Евгений Пригожин в 2022 году подтвердил, что он создал ЧВК «Вагнер» в 2014 году, хотя ранее это отрицал. Правовой статус организации в России неизвестен. 11 января бизнесмен заявил, что его бойцы взяли всю территорию Соледара под контроль, подчеркнув, что в штурме города участвовали исключительно подразделения ЧВК. Минобороны РФ сообщало, что ЧВК «Вагнер» нет в структуре ведомства, однако подтверждало, что боевые действия при штурме Соледара вели «добровольцы штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"».

Леонид Уварчев

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