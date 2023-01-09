Politico: в США обеспкоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины

Высокопоставленные чиновники США обеспокоены тем, что Россия все чаще использует ЧВК «Вагнер» для достижения внешнеполитических целей за пределами Украины, сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы Белого дома.

По данным издания, разведка США отслеживает перемещение бойцов ЧВК за пределами Украины, в частности в Центральноафриканской республике, Сербии и Мали. В Вашингтоне считают, что РФ все чаще использует для укрепления своего влияния в африканском регионе именно ЧВК «Вагнер».

16 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер», которые работают в Африке, нарушают права человека. По его словам, их действия затрагивают работу миротворцев ООН в регионе и подвергают их опасности. В декабре в сенат США внесли законопроект о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

22 декабря США ужесточили меры экспортного контроля в отношении российской ЧВК «Вагнер». Белый дом утверждает, что КНДР поставляла оружие ЧВК «Вагнер» и планирует продолжить поставки. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США поднимут в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушениях Россией и КНДР резолюций СБ. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отвергает эти обвинения.

Эрдни Кагалтынов