Блинкен заявил о вмешательстве ЧВК «Вагнер» в работу миротворцев ООН в Африке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер», которые работают в Африке нарушают права человека. По его словам, они затрагивают работу миротворцев ООН в регионе и подвергают их опасности. Доказательства этого были найдены в ходе расследования работы ЧВК «Вагнер», сказал господин Блинкен.

«Мы также видели, как Вагнер вмешивался в операции ООН по поддержанию мира, подвергая опасности миротворцев, подвергая опасности персонал Организации Объединенных Наций. Это длинный список плохих поступков»,— сказал Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам саммита США — Африка в Вашингтоне, комментируя деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке. Его слова приводит сайт Госдепартамента США.

По его словам, расследование Госдепартамента зафиксировало случаи нарушения прав человека наемниками ЧВК «Вагнер», в том числе вербовку и использование детей в качестве солдат. Также, по их данным, группа эксплуатирует природные ресурсы стран, в которых действует. По их оценкам, страны Африки, где находятся бойцы ЧВК, становятся беднее и опаснее.

Владельцем ЧВК «Вагнер» считается российский бизнесмен Евгений Пригожин. В течение нескольких лет он отрицал связь с ЧВК, но на фоне военного конфликта России и Украины признал ее. В декабре в сенат США внесли законопроект о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией.