Новосибирские депутаты взялись за мэра

Депутаты заксобрания Новосибирской области на закрытом совещании во вторник обсудили инициативу Общественной палаты региона, предложившей заменить прямые выборы мэра Новосибирска конкурсной процедурой. По словам участников обсуждения, большинство выступавших поддержали эту идею, но окончательное решение пока не принято. Эксперты считают, что отмена прямых выборов градоначальника (этот пост с 2014 года занимает коммунист Анатолий Локоть) может осложнить избирательную кампанию губернатора-единоросса Андрея Травникова, если тот осенью пойдет на второй срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

В новосибирском заксобрании 31 января прошло закрытое совещание о «совершенствовании моделей формирования органов местного самоуправления», где обсуждался вопрос о целесообразности замены прямых выборов мэра Новосибирска конкурсным отбором. С такой инициативой выступила Общественная палата (ОП) региона. «Система конкурсного назначения в нынешней политической, экономической ситуации позволяет более оперативно управлять, формировать эффективную команду. Она в большей мере гарантирует, что к руководству придет профессиональный управленец»,— пояснила председатель ОП Галина Гриднева.

Новосибирск остается одним из шести и самым крупным региональным центром России, где сохраняются прямые выборы градоначальника. В 2014 и 2019 годах на них побеждал Анатолий Локоть (КПРФ), получивший соответственно 43,75% и 50,25% голосов. Срок его полномочий истекает в 2024 году.

Совещание провел глава комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев («Единая Россия»). «Обсудили ходатайство совета ОП, обменялись аргументами, мнениями. Это рабочая встреча без формирования какого-либо итогового вывода, заключения или рекомендации»,— рассказал он “Ъ”. В ходе обсуждения «кто-то из депутатов, может быть, укрепился в своей позиции, а кто-то, может, изменил свое мнение», добавил единоросс.

Руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов сказал “Ъ”, что прошедшее мероприятие «пока черновой набросок». В дальнейшем, по его словам, пройдет обсуждение инициативы ОП во фракциях и на заседаниях комитетов. Сам господин Карпов изложил на совещании свою личную позицию, но, в чем она состоит, уточнить отказался. В руководстве ОП тоже не стали говорить о прошедшем заседании. Еще один участник совещания сообщил “Ъ”, что на нем были высказаны аргументы как в пользу введения конкурса, так и в поддержку прямых выборов, но первых было заметно больше.

Однозначную позицию из числа парламентских партий заняла лишь «Справедливая Россия — За правду». В своем заявлении, опубликованном 30 января, ее председатель Сергей Миронов отметил, что «выборы — это прямая связь между властью и обществом, обрыв которой сегодня крайне опасен».

Имеющие в заксобрании большинство единороссы официально пока не высказывались. На заседании совета ОП 26 января спикер новосибирского горсовета Сергей Асанцев (ЕР) предположил, что новая модель организации власти позволит городу быстрее «развиваться и двигаться дальше». Поддержал идею конкурса и депутат Госдумы от ЕР Олег Иванинский, написав в своем Telegram-канале: «Для такого мегаполиса, как Новосибирск, конкурсное назначение главы — перспективная модель для решения актуальных задач стратегического развития всех сфер и направлений». В то же время депутат заксобрания и один из ветеранов новосибирской политики Николай Мочалин (ЕР) высказался в местных СМИ за сохранение прямых выборов.

Не делали пока официальных заявлений и коммунисты. В пресс-службе обкома КПРФ не ответили на запрос “Ъ”. Вице-спикер новосибирского горсовета от КПРФ Антон Тыртышный сообщил “Ъ”, что лично он является сторонником сохранения прямых выборов. Мэр Анатолий Локоть в конце 2022 года говорил журналистам, что пока не готов рассуждать на эту тему, хотя ранее был настроен весьма решительно. Так, в сентябре 2019-го, сразу после переизбрания на второй срок, он обещал «сделать все», чтобы сохранить прямые выборы, а в начале 2020-го предложил закрепить прямое избрание глав крупных городов в Конституции.

«КПРФ сама не может для себя правильно принять решение. Не могут посчитать, выгодно это (отмена прямых выборов.— “Ъ”) или невыгодно»,— считает политолог Владимир Леонтьев. По его словам, новосибирским коммунистам необходимо согласовать свою позицию с руководством партии и учитывать взаимоотношения мэра Локотя и губернатора-единоросса Андрея Травникова. «В связи с общей обстановкой» не до конца уверена в своих силах и «Единая Россия», добавляет господин Леонтьев.

По мнению экспертов компании «Минченко консалтинг», отмена прямых выборов мэра Новосибирска способна осложнить избирательную кампанию губернатора Травникова, если он осенью 2023 года пойдет на второй срок. У главы области есть конфликты «как с местными группами влияния, так и с федеральными акторами», и «эта конфликтность может лишь обостриться из-за возможной отмены прямых выборов мэра», говорится в опубликованном 30 января докладе «Госсовет 2.0».

Валерий Лавский, Новосибирск