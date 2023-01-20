Насильно прям не будешь

Общественная палата (ОП) Новосибирской области приступила к обсуждению целесообразности отмены прямых выборов мэра Новосибирска. Этот город остается одной из шести региональных столиц, где градоначальника все еще выбирают жители, но общественники утверждают, что горожане недовольны работой «всенародного» мэра (с 2014 года этот пост занимает коммунист Анатолий Локоть). Поэтому идею отмены прямых выборов в ОП поддерживают и на следующей неделе планируют направить итоги обсуждения в областной парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказала “Ъ” председатель ОП Галина Гриднева, обсуждение этого вопроса было начато после «многочисленных обращений горожан, недовольных качеством муниципального управления». Эти обращения, по ее словам, касаются, в частности, таких вопросов, как состояние и качество дорог, работа ЖКХ, точечная застройка и нагрузка на коммунальные сети, снос 393 газетных киосков, открытие винных магазинов в жилых домах, размещение памятников героям в труднодоступных местах и т. п.

Напомним, Новосибирск остается одним из шести и самым крупным региональным центром, где сохраняются прямые выборы мэра. В 2014 и 2019 годах их выигрывал Анатолий Локоть (КПРФ), набрав соответственно 43,75% голосов при явке 32,6% и 50,25% при явке 20,7%. Срок его полномочий истекает в 2024 году.

19 января вопрос о мэре обсудила комиссия ОП по общественному контролю и общественной экспертизе, и среди ее членов сторонников сохранения прямых выборов мэра не нашлось. «Сегодня нам кажется, что будет лучше, чтобы таким городом, как Новосибирск, и в принципе городами управляли специалисты, которые хорошо знают городское хозяйство и систему управления, то есть настоящие управленцы, которые избираются на конкурсной основе»,— заявила коллегам госпожа Гриднева.

Приглашенный в качестве эксперта аналитик «Клуба регионов» Вадим Попов привел данные исследования, согласно которым избрание мэра по конкурсу идет российским городам на пользу: уже в первый год растут бюджетные показатели, появляются инвестиции, решаются актуальные хозяйственные проблемы. «Можно сколько угодно дискутировать, та или иная модель (городского управления.— “Ъ”) несовершенна, но есть тренд, который уже исторически движется, пусть где-то тяжело и сложно, но он ориентируется на реальную политическую ситуацию»,— сообщил господин Попов.

Председатель ОНК Марина Щербенева вспомнила о «жесточайшем» противостоянии избранного мэра Бердска, «романтика-коммуниста» Ильи Потапова с губернатором-единороссом Владимиром Городецким. А состояние города после того, как в 2015 году мэром стал назначенный по конкурсу Евгений Шестернин, оценила кратко: «Расцвет просто!» При этом выяснять мнение горожан об отмене прямых выборов госпожа Щербенева посчитала излишним: «У нас, когда спрашивают население, очень активничают либерально настроенные граждане».

Генерал-майор запаса Владимир Попков и вовсе заявил, что на время специальной военной операции, которая, по его мнению, продлится еще не один год, было бы правильным вообще отменить выборы, а мэров назначать. «Сталин Иосиф Виссарионович во время войны никаких выборов не проводил!» — привел он исторический аргумент в пользу такого решения.

Некоторые эксперты отметили, что избрание мэров по конкурсу не является гарантией эффективности местной власти, чему есть примеры и в Новосибирской области. «Посмотрите, как себя проявили эти главы (избранные по конкурсу.— “Ъ”). Там есть некоторые нарекания и претензии. Там есть некоторые главы, которые переизбирались, но при этом несильно развивают муниципальные образования. Бюджетные показатели очень слабые»,— подчеркнул доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского госуниверситета экономики и управления Виктор Зеленцов.

Тем не менее все члены комиссии по общественному контролю проголосовали за отмену прямых выборов мэра. Такое же решение приняли комиссии ОП по культуре, духовно-нравственному развитию и межнациональным отношениям, а также по патриотическому воспитанию и делам ветеранов.

По информации ОП, обсуждение этого вопроса пройдет во всех 13 комиссиях палаты, а его итоги подведут на заседании совета ОП, намеченном на 26 января. После этого ОП намерена «выйти к депутатам законодательного собрания с инициативой рассмотреть вопросы эффективности системы организации выборов мэра Новосибирска», сообщила Галина Гриднева. Прямые выборы мэра записаны в областном законе и могут быть отменены внесением изменений в этот документ.

Напомним, в декабре 2022 года новосибирский губернатор-единоросс Андрей Травников тоже, по сути, высказался за отмену прямых выборов мэра. «Я отношусь к отмене как к возможной. Она возможна. Никаких препятствий не вижу»,— заявил он. Анатолий Локоть тогда сообщил журналистам, что пока не готов рассуждать на эту тему. Получить его комментарий по поводу обсуждения в ОП “Ъ” оперативно не удалось.

Валерий Лавский, Новосибирск