Сидр попал в яблочко

Сложности с ингредиентами и уход европейских поставщиков привели к изменению ассортимента сидра в России. В 2022 году производство и продажи грушевого напитка сократились более чем в два раза, что объясняется проблемами с поставками концентрата. Оборот классического яблочного сидра по-прежнему растет и компании могут переключаться на этот более популярный продукт, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Производство и розничные продажи грушевого сидра (пуаре) в 2022 году в России сократились более чем в два раза, до около 230 тыс. дал и 280 тыс. дал год к году соответственно. Об этом рассказал источник “Ъ” на рынке, знакомый с подсчетами Росалкогольрегулирования. По его данным, выпуск классического сидра, напротив, вырос на 42%, до 6,9 млн дал, а продажи — на 21%, до 6,25 млн дал. Общие продажи сидра, пуаре и медовухи в 2022 году сократились примерно на 6%, до 8,64 млн дал, тогда как с 2018 года, согласно Росалкогольрегулированию, были стабильными или росли.

Данные NielsenIQ подтверждают тенденцию. По подсчетам аналитиков, в 2022 году продажи яблочно-грушевого сидра снизились на 50,8% в объеме и на 43,8% в деньгах, грушевого — на 15% и 9,5% соответственно. Хотя общие продажи категории выросли на 18,3% в натуральном выражении и на 28,7% в денежном за счет сидра с яблочным, ягодным и вишневым вкусами, следует из данных NielsenIQ.

Собеседник “Ъ” на рынке объясняет сокращение производства пуаре сложностями с поставками грушевого концентрата, который до геополитического кризиса из-за военных действий на Украине ввозился в первую очередь из ЕС. А на динамике продаж могло также сказаться сокращение импорта европейского сидра, указывает он. Основатель сети магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что значительная часть поставщиков сидра ушли из России.

Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков также считает, что резкое снижение производства пуаре, скорее всего, связано с сокращением выпуска напитка из концентрата, а также с возможной нехваткой ароматических добавок. По его словам, пуаре из плодов в России выпускает несколько компаний, а доля такого напитка на рынке не превышает 1%. В России очень мало подходящих груш, а технология производства пуаре сложнее, чем сидра, и рисков больше, объясняет господин Казаков. В «Яблочном спасе» (бренд St. Anton) говорят, что производство и продажа сидра растут на 12–15% в годовом выражении, а свои грушевые сады позволяют выпускать и пуаре.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель говорит, что пуаре всегда занимал около 10% от общего рынка сидра и, вероятно, производители напитка переключались на более широкий сегмент. Кроме того, в России растет производство сидра из местных яблок и локально выпущенного концентрированного сока, а сырья для пуаре может быть меньше, добавляет он. Николай Желагин также считает, что производители пуаре могли сменить рецептуру напитков, что перевело продукцию в другой сегмент. К примеру, говорит источник “Ъ”, «Балтика» (часть Carlsberg Group) перевела бренд Somersby из сидра в категорию пивных напитков. В «Балтике» это объяснили сменой рецептуры в ответ на запросы потребителей.

Крупнейшие производители сидра снижения производства и продаж не отмечают. Директор по маркетингу AB InBev Efes (сидр Bon Season) Мария Дементьева говорит, что за восемь месяцев продаж бренд компании вышел на второе место на российском рынке. В декабре 2022 года AB InBev Efes вывела на рынок грушевый сидр, а в этом году планирует новые запуски, говорит она. Бренд-менеджер марки «Мистер Лис» (входит в портфель российской структуры Heineken) Данил Шиканов отмечает, что продажи напитка в 2022 году выросли на 26% в объеме, а доля достигла 59% рынка. Проблем с ингредиентами в компаниях не испытывали.

Анатолий Костырев