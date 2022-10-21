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Коммерсантъ FM
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Коньяк и водка пойдут в коктейли

Производители крепкого спиртного расширяют ассортимент

Резкий рост продаж слабоалкогольных напитков стимулирует интерес игроков к этому сегменту. Так, производитель коньяка «Коктебель» и водки Medoff Крымская водочная компания (КВК) в ближайшие месяцы начнет продажу в федеральных сетях коктейлей в бутылках, а в будущем году хочет наладить выпуск нового бренда в банках.

Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Крымская водочная компания планирует выйти на федеральный рынок слабоалкогольных коктейлей, рассказал “Ъ” ее гендиректор и владелец Виктор Злотницкий. По его словам, в ближайшие месяцы в сетях начнутся продажи негазированной линейки в бутылках под брендом Longer с несколькими вкусами. Переговоры находятся на финальной стадии, отметил он. Кроме того, в 2023 году КВК планирует начать выпуск нового бренда коктейлей в алюминиевых банках.

КВК управляет заводом в Симферополе, который ранее входил в украинскую ГК «Союз-Виктан» Андрея Охлопкова. В январе—июле 2022 года КВК была шестым производителем коньяка в России (бренды «Коктебель», «Крымский» и др.), увеличив выпуск напитка на 57%, до 326 тыс. дал год к году, следует из данных участников рынка. Также выпускает водку под марками Medoff, «Союз-Виктан», «На березовых бруньках», «Мърная». В 2021 году выручка КВК выросла на 16%, до 3,25 млрд руб., чистая прибыль была 142,55 млн руб.

Сейчас КВК реализует коктейли Longer в Крыму. По данным компании, за январь—сентябрь 2022 года продано 148 тыс. дал напитка. В 2023 году планируется отгрузить не менее 350 тыс. дал, а в перспективе двух лет — закрепиться в десятке самых популярных брендов в категории, говорит господин Злотницкий. Планируемая розничная цена Longer на федеральном рынке — 95 руб. за бутылку 0,33 л. Для сравнения: коктейли Shake (ГК «Руст») на онлайн-витрине «Перекрестка» доступны примерно по 98–120 руб. за бутылку 0,33 л, Hooper’s Hooch («Перспектива») — по 109,99 руб. за банку 0,5 л. В этих компаниях комментарии не предоставили.

По словам Виктора Злотницкого, спрос на слабоалкогольные напитки растет и развитие линейки такой продукции позволит КВК диверсифицировать портфель. В 2021 году продажи слабоалкогольных напитков в России выросли на 25%, до 14 млн дал, и темпы увеличиваются, указывает он. По данным NielsenIQ, в январе—сентябре 2022 года продажи слабоалкогольных коктейлей росли на 36,8% в объеме и на 54% в денежном выражении. Для сравнения: продажи всей алкогольной продукции в натуральном выражении выросли только на 1%, в деньгах — на 12,4%, бренди — на 5,9% и 13,3%, водки — на 3,1% и 10% соответственно.

Как отмечает источник “Ъ” на алкогольном рынке, спрос на российский коньяк во многом обеспечивает бюджетная продукция в категории до 500 руб. за бутылку, а себестоимость производства из-за дорожающего сырья растет, поэтому производители активно ищут новые ниши. Другой собеседник “Ъ” в отрасли добавляет, что слабоалкогольные коктейли — не сверхдоходная категория, но она позволяет выпускать большой объем и нормально конкурировать.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз прогнозирует, что в этом году продажи слабоалкогольных напитков могут достичь около 20 млн дал, однако в дальнейшем росте сегмента сомневается. Но, добавляет он, продажи крепкого спиртного в 2023 году также уже вряд ли будут расти. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин отмечает, что производство и ассортимент слабоалкогольных коктейлей еще увеличивается, но потенциал категории во многом исчерпан. Кроме того, указывает он, частичная мобилизация и отъезд части россиян за границу грозят снижением аудитории потребителей такой продукции.

Анатолий Костырев

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